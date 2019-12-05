Зеленский: Армия останется приоритетом после достижения мира дипломатией

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру дипломатическим путем, но сильная армия делает позицию страны уверенней.



«Весь мир видит, что мы действительно стремимся к миру. Мы не хотим каждый день терять лучших украинцев. Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Сейчас мы достигаем это дипломатическим путем, но сильное войско делает позицию любой страны увереннее и крепче», — сказал он во время торжеств по случаю 28-летия Вооруженных сил Украины.



Президент заверил, что после достижения мира украинская армия не перестанет быть приоритетом.