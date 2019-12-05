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В «Слуге народа» не видят повода для собраний на Майдане перед «нормандской» встречей

05 декабря 2019, 10:54

В «Слуге народа» не видят повода для собраний на Майдане перед «нормандской» встречей

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук сомневается, что собрание оппозиции на Майдане поможет президенту Владимиру Зеленскому отстаивать национальные интересы на саммите «нормандской четверки». Об этом она заявила журналистами в кулуарах Верховной Рады.

«Почему они должны выходить, мне тяжело понять, но я оставляю за ними это право. Почему мы должны ограничивать людей, если они хотят законно сказать свое слово даже на Крещатике», — сказала она.

Лидеры трех партий — «Европейской солидарности», «Батькивщины» и «Голоса» призвали граждан и общественные организации выйти 8 декабря на акцию, чтобы призвать власть не нарушать «красные линии» на встрече лидеров «нормандской четверки».

Ранее Верещук заявляла, что требования этих партий о недопустимых действиях властей в рамках урегулирования на Донбассе дублируют позицию самого президента.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что «красными линиями» для Украины являются изменения в Конституцию в части об «особом статусе», выборы на Донбассе до вывода российских войск и получения контроля над границей.

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