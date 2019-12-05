Украинцам могут запретить пересекать границу с РФ по внутреннему паспорту

Министерство иностранных дел Украины подготовило на рассмотрение правительства предложения об отмене возможности пересечения гражданами Украины государственной границы с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Об этом сообщил госсекретарь МИД Андрей Заяц, передает «Европейская правда».



«МИД Украины подготовил на рассмотрение правительства предложения о пересечении въезда украинцев в Россию по заграничным паспортам. Предложения поддержаны всеми причастными органами власти. Так будет безопаснее!» — заявил он.



Как пояснил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, проектом постановления Кабмина предусмотрена остановка действия положений соглашений с РФ от 1997 и 2011 годов, заключенных до начала российской агрессии. Этими положениями определен перечень документов, по которым граждане имеют право пересекать границу с Россией, и это, среди прочего, внутренний паспорт гражданина Украины и свидетельство о рождении для детей до 16 лет.



«В случае принятия правительством постановления с 1 марта 2020 года к гражданам Украины, которые пересекают границу с РФ, будут применяться положения этого закона в части паспортных документов, дающих право на выезд за границу», — приводит слова Погорельцева УНИАН.



Погорельцев, ссылаясь на данные Госпогранслужбы Украины, отметил, что необходимость внесения изменений в соглашения 1997 и 2011 годов с Россией объясняется тем, что ежегодно растет количество случаев выявления подделок как свидетельств о рождении, так и внутренних паспортов в форме книжечки.

Кроме того, по его словам, «существующий упрощенный режим поездок граждан Украины в РФ в условиях вооруженной агрессии последней не адекватен угрозам национальной безопасности Украины». Чиновник МИД также объяснил, каким образом смогут оформить загранпаспорт граждане Украины, которые находятся в России.



«В случае временного или постоянного пребывания на территории Российской Федерации граждане Украины могут обратиться с ходатайством об оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу в посольство Украины в Москве и консульских учреждений Украины в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге или Новосибирске, в зависимости от места проживания. По состоянию на данный момент таким правом уже воспользовались более 4 тысяч граждан Украины, которые оформили в наших учреждениях на территории России биометрические загранпаспорта», — сказал Погорельцев.