США намекнули РФ на вывод войск из Донбасса после «нормандской» встречи

США поддерживают Украину в запланированных на 9 декабря переговорах в «нормандском формате», заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Об этом сообщает «Радио Свобода».



«Впервые за три года, когда встретятся лидеры "нормандской четверки". Поэтому это возможность для России согласиться отвести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украины. Мы поддерживаем Украину и президента Зеленского, когда он пойдет на эти переговоры в понедельник», — сказал дипломат, отвечая на вопросы журналистов во время Форума организационного развития гражданского общества, который начался 5 декабря в Киеве.

Ранее в Офисе президента сообщили, что на совещании у президента Владимира Зеленского по подготовке к нормандскому саммиту утверждены пять сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса.