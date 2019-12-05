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В Украине до сих пор нет учета переселенцев, которым нужно жилье

05 декабря 2019, 17:23

В Украине до сих пор нет учета переселенцев, которым нужно жилье

В Украине нет реестра внутренне перемещенных лиц, которые нуждаются в жилье. Об этом на странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее убеждению, для решения этого вопроса необходимо внести изменения в Жилищный кодекс, принятый еще во времена Советского Союза, где указанный механизм осуществления такого учета.

По данным Министерства социальной политики, по состоянию на 2 декабря 2019 года зарегистрировано 1 427 211 переселенцев из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Кабинет министров на заседании 27 ноября утвердил порядок предоставление государственного льготного кредита на приобретение жилья внутренне перемещенными лицами и участниками АТО/ООС

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