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В «Нафтогаз» собираются развивать альтернативную энергетику на Донбассе

05 декабря 2019, 18:02

В «Нафтогаз» собираются развивать альтернативную энергетику на Донбассе

Компания «Нафтогаз» в следующие пять лет планирует развивать направление альтернативной энергетики, в том числе и на Донбассе. Об этом глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил в интервью «Лига.Бизнес».

«Сейчас занимаемся несколькими проектами. Недавно мы подписали контракт на строительство солнечной электростанции. У нас есть площадка в Житомирской области. Также мы рассматриваем площадки и в других областях. У нас есть интересная идея по развитию альтернативной энергетики в Донецкой области. Но для ее реализации требуется согласие правительства и Министерства обороны», - сказал он.

Развитием альтернативной энергетики «Нафтогаз» планирует заниматься в следующие пять лет, особенно после завершения реформы газового рынка в Украине. По итогам этой реформ компания лишится доходов за транзит газа в размере 3 млрд долларов ежегодно, поскольку газотранспортную систему передадут другой компании - Оператору ГТС Украины.

«Также мы сейчас рассматриваем варианты, связанные с биогазом. Мы считаем, что в биогазе есть большой потенциал», - добавил Коболев.

15 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге Нафтогаза. 22 ноября Оператора ГТС предварительно сертифицировала НКРЭКУ.

31 октября Верховная Рада приняла закон о проведении анбандлинга Нафтогаза. За это решение проголосовал 341 депутат. В то же время, в парламенте зарегистрировали законопроект об отмене этого решения, поэтому президент не мог подписать этот закон.

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