Немецкий бизнес предложил план восстановления востока Украины

Немецкий Восточный комитет экономики (OAOEV) предложил ряд мер для стабилизации ситуации на востоке Украины. Среди прочего - организация сбора средств для региона и создания специальной экономической зоны. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.



Как отмечается в заявлении комитета, этот план призван помочь восстановлению региона и будет включать восемь инициатив.



Так, OAOEV предлагают провести международную конференцию, посвященную сбору средств на восстановление восточной Украины. Как отмечает комитет, в организации мероприятия должны принять участие Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также европейские государства, в частности Германия и Франция. Конференция может состояться в 2020 году и собрать не менее 3 млрд евро.



«Эти деньги будут потрачены исключительно на помощь пострадавшим в ходе военных действий», - говорится в заявлении.



«Средства должны поступить из государственных источников или от крупных частных спонсоров», - отметили в организации.



Еще одно предложение - создать Фонд поддержки восточной Украины. Как отмечают в OAOEV, он может быть создан под эгидой Европейского фонда реконструкции и развития или иного международного института.



В его обязанности войдет управление собранными средствами для помощи восток Украины. Значительная часть этих денег пойдет на финансирование новых инфраструктурных объектов и восстановление существующих, чтобы создать условия для прихода в регион частных инвесторов. Часть собранных средств должны быть предоставлены инвесторам на льготных условиях в форме кредитов.



В пострадавших от войны регионах должен быть создан специальный нормативный режим, чтобы привлечь инвесторов, рекомендуют специалисты комитета. Речь идет о льготных условиях кредитования, снижении налогов и ставок роялти. Обеспечить эти особые условия можно, создав на востоке единую специальную экономическую зону, считают в организации.



Еще одно предложение - восстановить связь в неподконтрольных Киеву районах Донбасса в торговых цепочках как на уровне страны, так и в международных системах.



Восточный комитет немецкой экономики - организация, представляющая интересы 350 немецких компаний и ассоциаций на рынках России, Белоруссии, Украины, Средней Азии, Кавказа и Юго-Восточной Европы.