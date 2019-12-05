В Кремле заявили, что по итогам «нормандского саммита» может быть принят «необязывающий» документ

Фото: «Дождь»

Участники саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция) могут принять 9 декабря в Париже некий необязывающий документ. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу «Дождь», передает ТАСС.



«Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения - это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем», - сказал Песков.



Представитель Кремля назвал позитивным моментом тот факт, что «была проделана домашняя работа» и анонсировал возможное принятие некого документа по итогам встречи.



«Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание», - сказал Песков.



Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что к улучшению двусторонних отношений между РФ и Украиной по итогам встречи лидеров 9 декабря нужно относиться со «сдержанным оптимизмом».



«Если вы говорите про прорыв в российско-украинских отношениях, то есть очень осторожный, очень сдержанный оптимизм. Почему есть? Потому что лидеры уже неоднократно говорили по телефону, и это было конструктивное общение», - сказал он.



Песков также отметил, что для решения острых вопросов между Россией и Украиной необходимо продолжать конструктивный диалог.



«Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки, скажем, для облегченного выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны», - добавил он.