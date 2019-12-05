ГПУ направила в Международный суд информацию о казни боевиками украинских бойцов

Генеральная прокуратура Украины направила в Международный уголовный суд в Гааге информацию о совершении Россией внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины во время боев за Иловайск и Дебальцево. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.



«Суть сообщения состоит из фактов внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы "Казачий союз "Область войска Донского" в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году», - говорится в сообщении.



Также подчеркивается, что Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.



Кроме того, в отправленном сообщении говорится о привлечении Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований.



В ГПУ напоминают, что в целом было направлено в МУС 5 сообщений о событиях на Донбассе. В частности, они касались ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечности Игорем Гиркиным (Стрелков), Александром Захарченко, Игорем Безлером и другими.