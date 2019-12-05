Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 5 декабря.

Политика

Украинская сторона выступает за пересмотр состава представителей отдельных районов Донбасса на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы.



Киев не отказывается от «плана Б» — изоляции неподконтрольной части Донбасса в случае провала переговоров в «нормандском формате», заявил помощник президента Андрей Ермак.



Ермак заявил также, что команда президента готова изменить Конституцию по итогам саммита в «нормандском формате», но это ограничится вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО.



У президента сообщили о его готовности внести в Верховную Раду законопроект о продлении действующего закона об «особом статусе» Донбасса.



В Кремле заявили, что участники саммита в «нормандском формате» могут принять 9 декабря в Париже некий необязывающий документ.



Встреча «нормандской четверки» может стать возможностью для России вывести свои войска из Донбасса, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.



Швейцарская дипломат Хайди Грау заменит австрийского дипломата Мартина Сайдика на посту специального представителя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе.



Президент Владимир Зеленский проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны перед встречей «нормандской четверки».



Боевые действия



За 10 месяцев текущего года вследствие военных действий на Донбассе погибли 18 гражданских лиц, сообщили в СММ ОБСЕ. 11 из них умерли в результате срабатывания взрывоопасных предметов.



Общество



Глава «ДНР» Денис Пушилин признал, что подконтрольные группировке СМИ не отображают «реальной обстановки». По его словам, сейчас группировка не нуждается в «четко выстроенной информационной составляющей».



В Луганск и Донецк прибыл 94-й «гуманитарный конвой» из России. Украинская сторона неоднократно выступала с нотами протеста из-за невозможности получить полноценный доступ для осмотра содержимого «гумконвоев».



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