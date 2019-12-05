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Глава МИД об изменениях в Конституцию: Все это записано в Минских договоренностях

05 декабря 2019, 22:56

Глава МИД об изменениях в Конституцию: Все это записано в Минских договоренностях

Глава МИД Украины Вадим Пристайко утверждает, что изменения Конституции в части децентрализации были согласованы предыдущим правительством в рамках Минских договоренностей. Об этом министр рассказал в общении с украинскими журналистами по результатам первого дня министерского совета ОБСЕ, передает «Европейская правда».

«Это то, что было обещано, это то, что было сделано под военным давлением, когда на нас наступали, когда наши люди погибали. Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем. Никаких новых идей, касающихся изменений в конституцию, по меньшей мере у меня нет», - заявил министр.

Как сообщалось, команда президента Украины имеет готовность провести конституционную реформу по итогам саммита в «нормандском формате», но обещает ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе и в части неподконтрольных территорий.

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