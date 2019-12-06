Штаб насчитал 7 нарушений «тишины» на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки на Донбассе боевики 7 раз открывали огонь по украинским позициям, нарушив режим прекращения огня, без потерь. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что боевики обстреливали позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован огонь из вооружения БМП.



По данным штаба, огонь велся в районе Широкино, Лебединского, Крымского, Луганского, Травневого, Зайцево.



С начала текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Авдеевки. Потерь с украинской стороны нет, подчеркнули в штабе.