В Кремле пока не комментируют идею о «муниципальной страже» на Донбассе

Идею создания «муниципальной стражи» в Кремле пока не комментируют, поскольку узнали о ней недавно, предметное обсуждение будет на самом саммите. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы вместе с вами узнали с вами из сообщений СМИ. Поэтому сейчас комментировать не считаем возможным. Будет понедельник. Будет встреча "четверки". Будет предметное и профессиональное обсуждение. По итогам можно будет что-то говорить», - сказал Песков.



Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении предложить на встрече в «нормандском формате» идею создания на территории Донбасса «муниципальной стражи», состоящей из представителей Украины, ОБСЕ и группировок «ЛНР» и «ДНР».



В Кремле ожидают, что на саммите «нормандской четверки» будет подтверждена безальтернативность «минских договоренностей» и не будут допущены попытки их размывания, заявил также Песков.



Кроме того, российская сторона на саммите планирует «осуществить столь важные двухсторонние встречи и с президентом Макроном, и с канцлером ФРГ Меркель, и с президентом Украины Зеленским».