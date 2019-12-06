В Бахмуте умер волонтер, которого избили в конце ноября

В больнице умер активист и волонтер Артем Мирошниченко, на которого 29 ноября напали в Бахмуте. После избиения он находился в коме. Об этом сообщила руководитель Центра информации по правам человека Татьяна Печончик на странице в Facebook.



«Личные вещи во время нападения не были похищены. Полиция установила, что нападавших было двое. Одному 16 лет, ранее несудим, а второй 17 лет, судимый за ограбление в прошлом году. 16-летний напал на Артема, избил и бросил головой о плиту. Другой просто наблюдал. Оба нападавших были пьяны. Впоследствии суд отправил одного из них под домашний арест. На суде парень объяснил, что побил Мирошниченко, ибо занимался боксом и единоборствами и хотел «проверить свои навыки борьбы», - уточнила Печончик.



Она также отметила, что брат погибшего не верит в версию о случайном нападении и считает, что на Артема напали из-за его проукраинской позиции.



«Артем Мирошниченко был активистом волонтерской группы "Бахмут Український". В 2014-2015 годах он плел сети для военных, чистил картошку для кормления раненых в госпитале. Артем говорил на украинском и ходил на все мероприятия и волонтерские акции помощи», - сообщила она.