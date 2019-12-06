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Зеленский на Донбассе: ВСУ были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий

06 декабря 2019, 13:29

Зеленский на Донбассе: ВСУ были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий

Президент Украина Владимир Зеленский назвал Вооруженные силы гарантом результативности всех дипломатических усилий. Об этом он сказал во время визита в Часов Яр Донецкой области по случаю Дня Вооруженных сил Украины.

«Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращением мира на многострадальную землю украинского Донбасса. Весь мир видит, что Украина достигает своего дипломатическим путем, а наши Вооруженные силы были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий. Поверьте, гораздо легче вести переговоры, чувствуя за собой вашу силу и именно вашу поддержку», - сказал он.

«Именно поэтому за несколько дней перед очень ответственной встречей мне было очень важно лично встретиться с вами, воинами, которые ежедневно смотрят врагу в глаза», - добавил президент.

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, Россия, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе. 

Владимир Зеленский назвал основными целями Украины на предстоящей встрече масштабный обмен пленными и полное прекращение огня на Донбассе. Также он рассчитывает обсудить передачу Россией контроля над донбасским участком границы и проведение местных выборов на Донбассе после их возвращения под контроль Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прорыва в российско-украинских отношениях по итогам «нормандского» саммита ждать не стоит.

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