В Кремле поделились ожиданиями от встречи в «нормандском формате»

На встречу «нормандской четверки» в Париже президент России Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РБК.



По словам Пескова, у Путина «настрой серьезный», а ожидание одно — способствовать урегулированию, конфликта, который он назвал «внутриукраинским». Представитель Кремля также подчеркнул, что нужно не допустить попытки «размыть» Минские соглашения.



Песков отметил, что в ходе саммита Путин проведет двусторонние встречи с другими лидерами «четверки» — президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Ангелой Меркель, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном.



На вопрос, могут ли помешать «нормандской» встрече проходящие в Париже митинги, пресс-секретарь Путина отметил, что их опасность для мероприятия преувеличена. Он выразил уверенность в том, что власти Франции обеспечат необходимые условия для переговоров мировых лидеров.