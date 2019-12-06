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Большинство украинцев считают, что неподконтрольный Донбасс должен вернуться на прежних условиях

06 декабря 2019, 16:30

Большинство украинцев считают, что неподконтрольный Донбасс должен вернуться на прежних условиях

62% украинцев считают, что в будущем территории под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР» должны вернуться в Украину на прежних условиях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Отвечая на вопрос, какое политическое будущие видите для территорий «ДНР» и «ЛНР», 62% респондентов сказали: эти территории должны вернуться в Украину на прежних условиях, 12,2% — вернуться в Украину, но получить больше независимости от Киева, 10,1% — получить автономию в составе страны, 2,4% — стать независимыми государствами, 1,5% — войти в состав России. 11,9% респондентов затруднились с ответом.

Что касается предложения о введении миротворческих сил на неподконтрольную часть Донбасса, то 58,9% опрошенных ответили, что поддерживают, 22,7% — не поддерживают. Затруднились с ответом — 18,3%.

На вопрос об отношении к разведению сил и средств на Донбассе, 44,4% ответили, что в целом позитивно и это первый важный шаг на пути к миру, 15,2% — в основном позитивно, главное — чтобы перестали стрелять, 11,6% — в основном негативно, так как нельзя доверять пророссийским боевикам, полностью негативно, так как это начало капитуляции и сдачи украинских территорий, а 13,1% затруднились ответить.

На вопрос, как относитесь к перспективе местных выборов на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, 20,2% считают, что местные выборы необходимо провести как можно скорее, без каких-либо предпосылок, 21,4% — выборы можно будет провести только после освобождения территорий от российских войск и разоружения боевиков, 24,5% — выборы можно будет провести через несколько лет после установления полного контроля Украины, 12% — никаких выборов, нужно отказаться от этих территорий. Затруднились ответить — 22%.

На вопрос об амнистии 8,6% респондентов ответили, что должна быть полная амнистия для всех без исключения, 22,2% — амнистия для участников незаконных вооруженных формирований, за исключением тех, кто совершал серьезные преступления (убийства гражданского населения, пытки), 22,7% — амнистия только гражданских — тех, кто работал в органах власти при «Л-ДНР», за исключением первых лиц, 24,9% — вообще никакой амнистии: каждого нужно привлечь к ответственности, согласно закону. Затруднились ответить 21,5% респондентов.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года спреди 2041 тысячи респондент во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым и Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

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