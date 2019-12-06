В ОБСЕ заявили о необходимости «восстановления мостов» между РФ и Украиной

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил о необходимости политических шагов ради восстановления мостов между Россией и Украиной, а также между Россией и Западом. Об этом он сказал во время пресс конференции после заседания совета министров ОБСЕ в Братиславе, передает «Европейская правда».



Последние события в Украине, по его словам, создали окно возможностей, которое частично обеспечила в том числе и ОБСЕ.



«Это развитие демонстрирует одну вещь - мосты возможно восстановить, политически и практически и сделать небольшие шаги в направлении улучшения жизни людей... Теперь нам нужны крупные политические шаги для восстановления мостов между Россией и Украиной, между Россией и Западом», - сказал Гремингер.



Генсек выразил надежду, что саммит «нормандской четверки» на следующей неделе станет сильным сигналом в достижении мира на Донбассе.