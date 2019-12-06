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Лавров: В Кремле хотят услышать от Зеленского, как он видит продвижение вперед

06 декабря 2019, 18:25

Лавров: В Кремле хотят услышать от Зеленского, как он видит продвижение вперед

Россия ожидает, что «нормандский» саммит в Париже позволит достичь дополнительных договоренностей, благодаря которым можно будет урегулировать ситуацию на Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Что мы будем ожидать от "нормандского формата"? Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят обеспечить надежно безопасность людей на Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в Минских договоренностях, и которые позволят этот конфликт прекратить», - сказал Лавров на конференции «Средиземноморье: Римский диалог».

Он добавил, что «это невозможно сделать за один день, но нужно терпеливо добиваться этого, и чем быстрее мы будем делать это, тем лучше для всей Украины».

По словам министра, Россия также ожидает на саммите услышать от президента Украины Владимира Зеленского, как он сам видит движение вперед.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в ходе саммита Владимир Путин проведет двусторонние встречи с другими лидерами «четверки» — президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Ангелой Меркель, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Встреча лидеров Украины, Франции и Германии и РФ, образующих «нормандскую четверку», состоится в Париже 9 декабря.

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