Боевики пока не выдали тело одного из погибших сотрудников СБУ на Донбассе

Члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» до сих пор не вернули тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины «Альфа» Дмитрия Каплунова. Об этом сообщил пресс-центр украинской спецслужбы.



«По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего. Он погиб во время выполнения боевого задания в так называемой "серой зоне"», - говорится в сообщении.



Украинская сторона согласилась на все выдвинутые «ДНР» условия, однако тело Каплунова до сих пор не вернули. Переговоры продолжаются.

1 декабря во время выполнения боевой задачи на Донбассе погибли два сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.



3 декабря президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил Волочаеву и Каплунову звания Герой Украины (посмертно).