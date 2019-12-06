Гончарук: На «нормандском» саммите сначала нужно договориться о прекращении огня

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что первоочередной задачей саммита в «нормандском формате» (лидеры Украины, Германии, Франции и РФ) в Париже является достижение договоренностей о прекращении огня на Донбассе. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Мы ожидаем, что "нормандский формат" создаст условия для прекращения огня на Донбассе… Главное задание, которое ставит перед собой президент, - это чтобы перестали погибать люди», - сказал Гончарук во время совместного пресс-брифинга с председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом МакАллистером в Киеве в пятницу.

При этом глава правительства предположил, что разговор может быть «значительно шире, чем просто прекращение огня», однако отметил, что не хотел бы забегать наперед и «что-то придумывать, фантазировать о сценариях».

«У меня нет никаких сомнений в том, что украинский президент будет защищать национальные интересы», – подчеркнул Гончарук.

Россия в свою очередь ожидает, что «нормандский» саммит в Париже позволит достичь дополнительных договоренностей, благодаря которым можно будет урегулировать ситуацию на Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Встреча лидеров Украины, Франции и Германии и РФ, образующих «нормандскую четверку», состоится в Париже 9 декабря.