Зеленский: Если я раскрою свои планы, я буду «безоружным» на переговорах в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский отказался раскрывать свои намерения о предстоящих переговорах в «нормандском» формате. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».



«Деньги любят тишину, а политика любит молчание. Вот что я понял за эти шесть месяцев (президентства, - ред.). Если я сейчас расскажу о деталях, с которыми я еду на эти переговоры, я буду без оружия за столом, за которым некоторые люди будут вооружены. Некоторые детали я не хочу рассказывать», - сказал Зеленский.

Чуть ранее, отвечая на вопросы ведущего в эфире программы, президент отметил, что хотел бы во время живого общения с президентом РФ Владимиром Путиным увидеть готовность прекратить войну на Донбассе, если она действительно есть.



«Самое главное, мне очень важно… Я такой человек, очень sensitive (чуткий, - ред.). Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека, и я хочу привезти из "нормандии" понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну», - сказал Зеленский.

Встреча лидеров Украины, Франции и Германии и РФ, образующих «нормандскую четверку», состоится в Париже 9 декабря.