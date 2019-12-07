США: Москва блокирует любые попытки ОБСЕ сделать заявления по Украине

Москва препятствует при каждой попытке государств-участников ОБСЕ сделать заявление от лица Совета министров Организации о российской агрессии против Украины. Об этом заявил глава миссии США при ОБСЕ посол Джеймс Гилмор, передает «Укринформ».



«Соединенные Штаты серьезно обеспокоены относительно невыполнения некоторыми государствами своих обязательств в рамках ОБСЕ. По сути, есть только одно государство — Россия — которая несет главную ответственность за неспособность продвинуться в выполнении положений Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии», — заявил посол на пресс-конференции по результатам 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе 6 декабря.



Он отметил, что РФ пользуется принципом консенсуса в ОБСЕ и не дает другим участникам высказаться и осуждать нарушения международного порядка.



«И мы это наблюдаем каждый год здесь, на Совете министров ОБСЕ. Россия блокирует любые попытки других государств-участников сделать заявление по Украине. Также Россия блокирует любые усилия ОБСЕ по созданию украинско-российской наблюдательной миссии на границе, которая предотвратила бы незаконную перевозку боеприпасов или незаконную контрабанду через границу», — заявил глава миссии США при ОБСЕ.

Ранее генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил о необходимости политических шагов ради восстановления мостов между Россией и Украиной, а также между Россией и Западом.