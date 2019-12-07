Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Боевики передали украинской стороне тело погибшего сотрудника СБУ

07 декабря 2019, 12:43

Боевики передали украинской стороне тело погибшего сотрудника СБУ

Боевики «ДНР» передали украинской стороне тело сотрудника Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова. Об этом сообщила спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

«Слава Богу Украине удалось вернуть родным тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова. Он погиб во время выполнения боевого задания в так называемой "серой зоне"», — написала она в Facebook.

1 декабря во время выполнения боевой задачи на Донбассе погибли два сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил Волочаеву и Каплунову звания Герой Украины (посмертно).

ТЕГИ

Прочее
СБУ
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:24
Зеленскому не нравится, что Донецк и Луганск называют «ОРДЛО»
21:10
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:40
«ЛНР» закрывает пункт пропуска в РФ накануне «нормандского саммита»
15:33
В «ДНР» забрали «мандат» у «депутата», который критиковал Пушилина
14:04
«ДНР» лишила свободы жителя Донецка на 17 лет по обвинению в «шпионаже»
13:10
Пушилин воспротивился созданию «муниципальной стражи» на Донбассе
21:46
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:00
Пушилин признал, что СМИ «ДНР» не показывают «реальную обстановку»
10:03
В Донецк и Луганск прибыл очередной «гумконвой» России
09:26
В «ДНР» назначили нового «мэра» Иловайска
22:32
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:40
«ДНР» задолжала зарплату железнодорожникам
12:28
В «ДНР» признали проблему задержек на блокпостах
11:03
В Донецке могут закрыть «академию», которую создали при Захарченко
10:00
КПВВ «Гнутово» 5 декабря работать не будет
все новости
17:42
СМИ: Директор донецкого филиала «Укрзализныци» уволен из-за мошенничества
17:14
СМИ: Лавров переговорит с Помпео после саммита в «нормандском формате»
16:22
СНБО: Украина готова к любым результатам встречи в «нормандском формате»
15:42
В офис Гаагского трибунала передали факты о казнях военных на Донбассе
14:41
СНБО утвердил один из сценариев реинтеграции Донбасса
13:21
В РФ назвали невозможным прекращение транзита газа через Украину
13:06
РФ увеличит число пунктов выдачи паспортов жителям Донбасса
12:43
Боевики передали украинской стороне тело погибшего сотрудника СБУ
11:25
Вакарчук призвал поддержать Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»
10:28
США: Москва блокирует любые попытки ОБСЕ сделать заявления по Украине
09:15
Двое военных получили боевые травмы за минувшие сутки на Донбассе
22:54
За три дня украинцы подали почти 10 тысяч заявлений на получение кредитного жилья
22:24
Зеленскому не нравится, что Донецк и Луганск называют «ОРДЛО»
21:59
Зеленский о местных выборах на Донбассе: «У нас другой план по поводу границы»
21:33
Зеленский: Если я раскрою свои планы, я буду «безоружным» на переговорах в Париже
все новости
ВИДЕО
Зеленский на Донбассе: ВСУ были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий
06 декабря, 13:29
Пушилин признал, что СМИ «ДНР» не показывают «реальную обстановку»
05 декабря, 17:00
Киев предлагает заменить представителей ОРДЛО на переговорах в Минске
05 декабря, 13:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция