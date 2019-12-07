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В РФ назвали невозможным прекращение транзита газа через Украину

07 декабря 2019, 13:21

В РФ назвали невозможным прекращение транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утверждает, что прекращение транзита газа через Украину невозможно из-за заботы об интересах европейских и украинских потребителей. Об этом передает ТАСС.

«Это [прекращение поставок] невозможно по другой причине (не касающейся темы реверса газа — прим.). Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать», — сказал Медведев в интервью телепрограмме «Вести в субботу».

На вопрос, может ли РФ запретить европейским партнерам реверс газа в Украину, Медведев ответил, что «это довольно сложно с точки зрения технологического контроля».

Он также отметил, что Киев сейчас активно внедряет у себя европейское законодательство в газовой сфере, что абсолютно устраивает Москву.

Премьер РФ также добавил, что Украина сможет получать российский газ напрямую по более низкой цене, если стороны придут к обоюдовыгодному решению.

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