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В офис Гаагского трибунала передали факты о казнях военных на Донбассе

07 декабря 2019, 15:42

В офис Гаагского трибунала передали факты о казнях военных на Донбассе

В Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) переданы факты о внесудебных казнях и исчезновениях пленных украинских военных во время боев за Дебальцево и Иловайск. Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.

В обращении УХСПЧ и Генеральной прокуратуры сообщается о фактах внесудебных казней военных ВСУ боевиками «Области войска Донского» в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году.

В обращении приведены фото- и видеодоказательства, показания очевидцев убийств пленных и документы, подтверждающие смерть военных в плену. Кроме этого, правозащитники с прокурором ГПУ Гюндузом Мамедовым привели факты привлечения России в конфликт.

Адвокат УХСПЧ Максим Тимочко также указал на необходимость ратификации Украиной Римского статута о привлечении к ответственности виновных в нарушении международного права во время войны.

«Для меня выглядит абсурдной ситуация, когда украинские политики произносят пафосные речи о привлечении Владимира Путина к уголовной ответственности, а с другой стороны выступают против ратификации Римского Устава, распространяя мифы и откровенную чушь про международное правосудие. Мы будем и дальше настаивать на необходимости ратификации», — отметил он.

Это не первое обращение Украины в МУС из-за событий на Донбассе. Предыдущие касались фактов военных преступлений и преступлений против человечности лидерами группировки «ДНР» Игорем Гиркиным, Александром Захарченко, Игорем Безлером и другими.

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