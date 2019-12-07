СНБО: Украина готова к любым результатам встречи в «нормандском формате»

У Украины есть сценарии на случай любых результатов и договоренностей на встрече в «нормандском формате» 9 декабря, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию», — сказал он в комментарии журналистам по итогам заседания СНБО в субботу.



«Может быть и эскалация конфликта, и прекращение конфликта. Все это зависит от того, каким образом будут проведены переговоры именно в «нормандском формате», — указал Данилов.

Сегодня на закрытом заседании под председательством президента Владимира Зеленского СНБО утвердил один из пяти сценариев реинтеграции неподконтрольной части Донбасса.



Ранее в Офисе президента сообщили, что на совещании у президента Владимира Зеленского по подготовке к нормандскому саммиту утверждены пять сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса.



Саммит лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция, Германия) состоится 9 декабря в Париже.