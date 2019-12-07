СМИ: Лавров переговорит с Помпео после саммита в «нормандском формате»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 декабря встретится с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом стало известно Washington Post, передает «Украинская правда».



По информации источников американской газеты, встреча состоится в Вашингтоне.



Помпео примет Лаврова для переговоров, после которых ожидается совместная пресс-конференция.



Американские чиновники на условиях анонимности сообщили, что Помпео и Лавров обсудят контроль над вооружением, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями США и России.

Саммит лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция, Германия) состоится 9 декабря в Париже.

