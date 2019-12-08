МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой программе сотрудничества. Об этом решении было объявлено в ходе телефонного разговора директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.



«Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинском», — отметил Владимир Зеленский.



МВФ выделит Украине в течение трех лет 4 миллиарда специальных прав заимствования — это около 5,5 миллиардов долларов.



«Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ», — подчеркнула Кристалина Георгиева.



Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом работала в Украине с 14 ноября по 22 ноября. Обсуждалась возможность открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF, согласие на которую планировалось получить до конца 2019 года.



Вместе с тем, согласно размещенному на сайте МВФ заявлению директора-распорядителя по итогам телефонного разговора с главой Украинского государства, соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством Фонда и Исполнительным советом.



Директор-распорядитель Фонда также добавила, что они с президентом Украины согласились с тем, что экономический успех страны в решающей степени зависит «от укрепления правопорядка, повышения целостности судебной системы и уменьшения роли корыстных интересов в экономике, и что крайне важно гарантировать успехи, достигнутые в деле очистки банковская система и возместить крупные расходы для налогоплательщиков из банковских решений».