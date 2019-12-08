На Майдане Независимости в Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского».

Около тысячи людей держат в руках флаги Украины, партийные знамена, а также плакаты с надписями: «Красние линии для Зе!», «Накаких компромиссов», «Я не хочу в Союз», «Путин будет в суде», «Верни не унитазы - верни Крым».



У подножия стелы независимости установлена сцена, с которой выступают организаторы и активисты акции.



На Майдане присутствует Национальная полиция, в частности сотрудники полиции коммуникации.



После официального начала акции участники почтили минутой молчания погибших на фронте, а также в недавнем пожаре в Одессе.

Фото: hromadske

Фото: hromadske

Заявленная цель акции - предостеречь Зеленского о недопустимости перехода «красных линий» на переговорах в Париже 9 декабря. Среди требований - недопущение федерализации и каких-либо компромиссов по унитарному обустройству государства, компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, никаких политический действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, до выполнения условий обеспечения безопасности и деоккупации. Также от главы государства требуют не допустить компромиссов по деоккупации и возвращения Крыма в Украине, также прекращения международных судебных процессов против РФ.