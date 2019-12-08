Чешские исследователи нашли превышение тяжелых металлов на дне водоемов Мариуполя

Чешские исследователи обнаружили цинк и мышьяк на детских площадках Мариуполя, а также повышенное содержание тяжелых металлов в донных отложениях. Об этом свидетельствует результаты исследования Химико-технологического института в Праге (VSCHT), которое было проведено в 2018 году.



Так, в двух пробах песка с детских площадок выявлен повышенный уровень цинка и мышьяка, превышает чешские экологические нормативы



«В пяти пробах донных отложений наблюдается повышенное содержание цинка, кадмия, свинца, хрома, мышьяка и ртути. В двух пробах превышен нормативы экологической безопасности. В двух пробах песка с детских площадок выявлен повышенный уровень цинка и мышьяка, превышает чешские экологические нормативы», - говорится в отчете, который обнародовала общественная организация «Екодія».



Кроме этого, чешские эксперты обнаружили повышенную концентрацию диоксинов в индюшиных яйцах.



Отмечается, что десять индюшиных яиц были отобраны в одном хозяйстве, которое расположено на расстоянии около 700-800 метров к северу от металлургического комбината «Азовсталь».