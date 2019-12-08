Литва призвала Россию выполнить свои обязательства в отношении Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, призвав российскую сторону выполнить свои обязательства. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter Гитанас Науседа.



«Приближается саммит в Нормандии, Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по минским соглашениям», - говорится в заявлении.

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров нормандской четверки — Франции, Германии, Украины и РФ.



Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом саммита в нормандском формате проведет индивидуальные встречи с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.