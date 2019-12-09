В состав украинской делегации в Париже вошли переговорщики по газу, а также силовики

В состав украинской делегации, которая прибыла в Париж на встречу в «нормандском формате», входят министр энергетики Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал «НАШ».



«В случае необходимости они будут принимать участие по вопросам газа и другим вопросам, которые касаются их», — отметил он.



В состав украинской делегации также входят помощник президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Вадим Пристайко.



Тимошенко отметил, что из Киева прибыла «достаточно большая» делегация и в случае необходимости они могут присутствовать на переговорах с президентом Владимиром Зеленским.



В частности, в качестве советников в Париж прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, начальник Генштаба Вооруженных сил Руслан Хомчак.



Обновлено. Тимошенко подтвердил, что Зеленский проведет личную встречу с президентом России Владимиром Путиным после саммита в «нормандском формате».

9 декабря «нормандская четверка» соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что «красными линиями» для Украины являются изменения в Конституцию в части об «особом статусе», выборы на Донбассе до вывода российских войск и получения контроля над границей.



Также ожидается, что на «нормандском» саммите обсудят вопрос транзита российского газа через Украину в Европу.



Начало встречи в «нормандском формате» запланировано на 17:00 по киевскому времени. Однако перед этим состоятся двусторонние встречи. В немецком правительстве сообщили, что на 16:00 (по Киеву) планируется личная встреча канцлера ФРГ Меркель с Путиным, а в 16:30 она переговорит с Зеленским. На 20:00 запланирована общая пресс-конференция четырех лидеров по итогам переговоров.