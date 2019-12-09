В Донецке установили бюст Кобзону со «звездой героя ДНР»

В Донецке сегодня был открыт бюст советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.



Памятник находится в парке Ленинского комсомола рядом с мемориалом первому главе группировки «ДНР» Александру Захарченко, который был убит в прошлом году.



Нынешний глава «ДНР» Денис Пушилин в своем Telegram-канале написал, что этот бюст Кобзона со «звездой героя ДНР».

В 2003 году в Донецке был установлен прижизненный памятник Кобзону. Он находится возле Дворца молодежи «Юность».

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года после затяжной болезни.



Кобзон родился в Донецкой области, но большую часть жизни прожил в Москве. После начала конфликта на Донбассе он публично поддержал группировки «ДНР»/«ЛНР» и неоднократно приезжал выступать в Донецк и Луганск.