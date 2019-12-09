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В Донецке установили бюст Кобзону со «звездой героя ДНР»

09 декабря 2019, 12:43

В Донецке установили бюст Кобзону со «звездой героя ДНР»

В Донецке сегодня был открыт бюст советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Памятник находится в парке Ленинского комсомола рядом с мемориалом первому главе группировки «ДНР» Александру Захарченко, который был убит в прошлом году.

Нынешний глава «ДНР» Денис Пушилин в своем Telegram-канале написал, что этот бюст Кобзона со «звездой героя ДНР».

В 2003 году в Донецке был установлен прижизненный памятник Кобзону. Он находится возле Дворца молодежи «Юность».

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года после затяжной болезни.

Кобзон родился в Донецкой области, но большую часть жизни прожил в Москве. После начала конфликта на Донбассе он публично поддержал группировки «ДНР»/«ЛНР» и неоднократно приезжал выступать в Донецк и Луганск. 

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Донецк

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