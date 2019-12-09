Под Елисейским дворцом в Париже митингуют ветераны АТО

В Париже под Елисейским дворцом, где сегодня состоится встреча лидеров «нормандской четверки» (Украины, России, Франции и Германии) в «нормандском формате», митингуют ветераны боевых действий на Донбассе. Их общение с журналистами транслировал телеканал «НАШ».



«Мы хотим еще раз заявить всему миру, что Украине не нужна капитуляции», — заявил один из участников митинга. Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленского вспомнить свои слова, что он «не лох», если его сегодня будут склонять к подписанию «невыгодных соглашений».



«Никаких амнистий для террористов, никаких выборов до получения контроля над границей, никаких народных милиций и пораженческих разведений», — подчеркнул ветеран АТО.



Участники акции заявили, что прилетели в Париж за собственные деньги.

В воскресенье на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция оппозиционных сил «Красные линии для Зеленского» перед встречей «нормандской четверки». Также несколько сотен активистов разбили палаточный городок под Офисом президента и провели ночь на Банковой.



9 декабря «нормандская четверка» соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что «красными линиями» для Украины являются изменения в Конституцию в части об «особом статусе», выборы на Донбассе до вывода российских войск и получения контроля над границей.



Также ожидается, что на «нормандском» саммите обсудят вопрос транзита российского газа через Украину в Европу.