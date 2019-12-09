СМИ: «Нафтогаз» не изменит требований к «Газпрому» в арбитраже

НАК «Нафтогаз Украины» не будет отказываться от своих требований к российскому «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже, поскольку ничего равноценного стороны пока не наработали. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в компании.



«Готового решения по обмену требований "Нафтогаза" за истекшим и текущим арбитражами на что-то равноценное не наработано. Просто отказываться от них (от своих требований — ИФ) компания не будет ни при каких обстоятельствах», — сказал собеседник агентства.



Он также подтвердил участие исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко в составе делегации в Париже как представителя НАК, ведущего переговоры по заключению долгосрочного контракта.



По его словам, в случае принятия в Париже каких-то решений по газовой тематике они должны будут пройти процедуру согласования правлением или акционером «Нафтогаза».



«Очевидно, что любые значимые договоры такого масштаба будут требовать согласования как минимум правления, а как максимум — акционера», — пояснил источник.



В понедельник в Париже состоится встреча в «нормандском формате». В Офисе президента Украины подтвердили, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина пройдет после переговоров «нормандской четверки».