В Париже задержали обнаженных активисток Femen, которые выступили против войны на Донбассе

В Париже полицейские задержали активисток Femen, которые устроили акцию перед Елисейским дворцом, где сегодня состоится встреча лидеров «нормандской четверки» (Украины, России, Франции и Германии). Об этом сообщает телеканал «НАШ».



Корреспондентка телеканала в Париже отметила, что несколько обнаженных девушек начали кричать «Stop Putin’s war!» (Остановите путинскую войну).



В прямую трансляцию попало, как несколько мужчин в штатском увели активистку.

Также свой митинг под Елисейским дворцом проводят ветераны АТО.