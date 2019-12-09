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Учителей из Донбасса учат строить Новую украинскую школу

09 декабря 2019, 19:50

Учителей из Донбасса учат строить Новую украинскую школу

Учителей и директоров украинских школ Донбасса обучают основам Новой украинской школы (НУШ). Для этого руководство 60 школ из Донецкой и Луганской областей под менторством отобранных экспертов разработало стратегию развития своих учебных заведений. В Киеве 6 декабря на конференции в рамках проекта «Образовательный марафон» для педагогов провели мастер-классы и тренинги о том, как реализовать НУШ в своих учебных заведениях. Конференция длилась пять дней.

НУШ подразумевает новый тип учебного заведения, у которого есть собственная стратегия. Среди прочего, Новая украинская школа включает в себя развитие инклюзии, партнерства между родителями, учителями и учениками, новых управленческих навыков для директоров и педагогов.

«Наша школа с октября стала лицеем, поэтому на Образовательный марафон мы приехали набраться знаний, чтобы подготовить стратегию развития учреждения уже как лицея. Мы стремимся стать еще более профессиональными, улучшить взаимодействие с детьми и родителями, мотивировать их к активности. Возвращаемся с намерениями провести оценку качества образования, а также опросить учеников, родителей и учителей для определения, какие есть недостатки и преимущества нашего заведения. Затем обсудим это на круглом столе, чтобы выяснить, чего хотят и дети, и родители, и коллектив. С учетом этих мыслей разрабатывать стратегию лицея. Надеемся, что сделаем это качественно и попадем на второй этап Марафона», - рассказала Виктория Калинина, директриса общеобразовательной школы №8 в Краматорске.   

Ее коллега из красногоровской школы № 5 Наталья Кибалко говорит, что стратегию своего учебного заведения уже начинала писать сама, не имея специальных знаний. После Марафона директриса прифронтовой школы планирует обучить коллег.  

Кроме педагогических вопросов, участникам конференции предложили послушать мировоззренческие лекции.

«Образовательный марафон» реализуется в рамках проекта «Демократическое управление в Восточной Украине» (DG East) Агентства США международного развития (USAID).

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