В Париже завершились четырехсторонние переговоры лидеров «нормандской четверки». Об этом сообщает «Громадське».

Также началась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.



Протокол отвел на встречу порядка 45 минут, однако, по данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками, передает «Интерфакс».



Он не стал уточнять, будет ли на переговорах фигурировать газовая тематика.



В Офисе президента Украины сообщили, что после двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина переговоры лидеров стран «нормандской четверки» возобновятся.



Елисейский дворец сообщил, что Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию.