СМИ: На саммите в Париже не удалось договориться о разведении сил на Донбассе

На саммите «нормандской четверки» в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщает российский «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.



По информации издания, причиной стала позиция Киева, чьи представители заявили, что не сумеют обеспечить отвод своих военных.



Также сообщается, что помощники лидеров стран «нормандской четверки» до парижской встречи согласовали разведение по всей линии соприкосновения. Пока силы разведены на трех участках, называемых пилотными - в Станице Луганской, Золотом и Петровском.