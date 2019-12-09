Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

УП: Зеленский и Путин не договорились о границе

09 декабря 2019, 23:06

УП: Зеленский и Путин не договорились о границе

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свой источник в украинской делегации.

«Относительно границы зашли в штыки и не договорились», - цитирует издание своего собеседника.

По данным источника, Путин настаивал на том, что на неподконтрольных территориях должны сначала пройти выборы, а уже потом Украина получит возможность контролировать границу.

Владимир Зеленский не согласился с таким предложением.

ТЕГИ

Прочее
Нормандский формат
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:23
В Макеевке после запуска шахты зафиксирован подземный толчок. В «ДНР» связь отрицают
12:43
В Донецке установили бюст Кобзону со «звездой героя ДНР»
09:44
«ДНР» приговорила мужчину к 14 годам тюрьмы за «шпионаж»
19:00
Донбасс. Итоги недели 2 – 8 декабря
22:24
Зеленскому не нравится, что Донецк и Луганск называют «ОРДЛО»
21:10
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:40
«ЛНР» закрывает пункт пропуска в РФ накануне «нормандского саммита»
15:33
В «ДНР» забрали «мандат» у «депутата», который критиковал Пушилина
14:04
«ДНР» лишила свободы жителя Донецка на 17 лет по обвинению в «шпионаже»
13:10
Пушилин воспротивился созданию «муниципальной стражи» на Донбассе
21:46
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:00
Пушилин признал, что СМИ «ДНР» не показывают «реальную обстановку»
10:03
В Донецк и Луганск прибыл очередной «гумконвой» России
09:26
В «ДНР» назначили нового «мэра» Иловайска
22:32
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
23:06
УП: Зеленский и Путин не договорились о границе
22:52
В «Нафтогазе» заявили, что в Париже по газу решили договариваться дальше
22:23
СМИ: На саммите в Париже не удалось договориться о разведении сил на Донбассе
22:05
Встреча Зеленского с Путиным завершилась
21:27
В Киеве возле Офиса президента продолжается акция «Дозор на Банковой»
20:39
Завершилась встреча «нормандской четверки», стартовали переговоры Путина и Зеленского (дополнено)
20:24
Замглавы ОП: Встречи Зеленского с Путиным еще не было, она состоится позже
20:12
«Нормандская четверка» обсуждает совместный документ
20:01
«ЛНР» лишила свободы двух жителей Луганщины по обвинению в «шпионаже»
19:23
В Макеевке после запуска шахты зафиксирован подземный толчок. В «ДНР» связь отрицают
18:50
Песков: Путин и Зеленский пожали руки и пообщаются до совместного брифинга «нормандской четверки»
18:26
Начались переговоры Зеленского, Путина, Меркель и Макрона
18:11
Медведчук заявил, что обмен по формуле «всех на всех» может состояться в течение месяца
17:50
Итоговую пресс-конференцию лидеров «нормандской четверки» перенесли
17:48
В Минэкономики сообщили суммы потерь из-за военных действий на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Начались переговоры Зеленского, Путина, Меркель и Макрона
09 декабря, 18:26
Зеленский, Меркель и Путин прибыли в Елисейский дворец. Их встретил Макрон
09 декабря, 16:01
Как врачи-волонтеры лечат людей в «серой зоне» Донбасса ►
08 декабря, 16:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция