В ходе «нормандской встречи» договорились о бессрочном прекращении огня до конца года

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе переговоров лидеров «нормандской четверки» в Париже была достигнута договоренность о введении бессрочного режима прекращения огня до конца года.



«Мы согласовали некоторые очень важные вещи. Первое — это неотложные меры относительно стабилизации ситуации на востоке Украины — это полное, всестороннее прекращение огня на востоке Украины, которое должно начаться до конца 2019 года», — сказал Зеленский.



Также лидеры нормандской четверки договорились способствовать обмену удерживаемых по формуле «всех на всех» до 31 декабря и о разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе.



Кроме этого, Зеленский сообщил о том, что вопрос восстановления контроля над границей Украины на Донбассе будет обсуждаться на следующей встрече в «нормандском формате».



Канцлер ФРГ Ангела Меркель в свою очередь сообщила, что была достигнута договоренность о продлении «особого статуса» Донбасса.



«Самый тяжелый пункт мы также сегодня обговорили - это воплощение минских договоренностей. Речь идет о специальном статусе, его сроки будут продлены. Мы должны воплотить все пункты "минских договоренностей" с одной целью: чтобы провести местные выборы, которые будут приняты ОБСЕ», - сказала Меркель.