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Главные события 9 декабря в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

10 декабря 2019, 01:35

Главные события 9 декабря в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 9 декабря.

Политика

В ходе переговоров лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, РФ) была достигнута договоренность о введении бессрочного режима прекращения огня до конца года, обмене пленных в формате «всех на всех», разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе и о «продлении особого статуса» Донбасса.

Новая встреча в «нормандском формате» должна состояться в течение 4 месяцев, где и будет обсуждаться вопрос восстановления контроля над украинско-российской границей Украины на Донбассе.

В Париже в рамках «нормандского» саммита прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В комментарии прессе Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским.

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что российское гражданство в период с апреля 2019 года получили 125 тысяч жителей подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» районов Донбасса.

Экономика

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в результате военных действий на Донбассе потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов.

Права человека

Так называемый верховный суд группировки «ЛНР» приговорил двух жителей неподконтрольной части Луганской области к 15 и 12 годам заключения по обвинению в «шпионаже» в пользу Украины.

Житель подконтрольной группировке «ДНР» территории приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за «шпионаж» в пользу службы безопасности Украины.

Общество

В подконтрольном группировке «ДНР» городе Макеевка после возобновления работ на шахте «Калиновская-Восточная» снова зафиксирован подземный толчок. Однако в «ДНР» не связывают земные колебания со взрывными работами.

В Донецке сегодня был открыт бюст советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону. Памятник находится в парке Ленинского комсомола рядом с мемориалом первому главе группировки «ДНР» Александру Захарченко, который был убит в прошлом году.

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