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Зеленский о диалоге с жителями Донбасса: Я готов, я каждый день с ними контактирую

10 декабря 2019, 02:26

Зеленский о диалоге с жителями Донбасса: Я готов, я каждый день с ними контактирую

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно общается с жителями оккупированного Донбасса и готов к диалогу. По его словам, в Минских переговорах должны участвовать не только представители «сепаратистов», но и переселенцев. Об этом он сказал на брифинге по результатам саммита в Париже.

По его словам, около трех миллионов жителей оккупированного Донбасса переселилось на подконтрольную Украине территорию.

«Конечно, я готов [к диалогу с жителями оккупированного Донбасса]. Мало того, я все время говорю с ними. Я сам с юго-востока, а многие, больше 3 млн уехало к нам, они для меня такие же жители оккупированного Донбасса… Мы в Минске заседаем, ТКГ, и там есть представители, мы их называем сепаратисты и они как бы жители оккупированного Донбасса. У меня огромное количество друзей, жителей оккупированного Донбасса, интеллигентных людей, сбежавших от пуль, сбежавших от взрывов, потерявших свой дом, недвижимость, близких. Они живут на территории, которую контролирует независимая Украина и я с ними в диалоге. Готов ли я с ними контактировать? Я каждый день [с ними контактирую]», - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что хотел бы видеть за столом переговоров в Минске также и представителй переселенцев.

Ранее помощник президента Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона выступает за пересмотр состава представителей отдельных районов Донбасса на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

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