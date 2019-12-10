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ОБСЕ видела новые мины у села Пикузы

10 декабря 2019, 09:56

ОБСЕ видела новые мины у села Пикузы

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировали новые мины у подконтрольного группировке «ДНР» села Пикузы (ранее Коминтерново) Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«БПЛА также впервые обнаружил около 60 противотанковых мин (TM-62) приблизительно в 3 км к югу от н. п. Пикузы», - говорится в отчете.

Также сообщается, что 8 декабря боевики снова отказали патрулю миссии в проезде в направлении сел Саханка и Пикузы сославшись на «работы по разминированию в этом районе».  

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