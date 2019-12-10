«ДНР» заявила о готовности к обмену пленными по формуле «53 на 88»

Украинская сторона включила в список на обмен пленными 88 сторонников группировки «ДНР», удерживаемых на подконтрольной властям территории. Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, передает сепаратистский ресурс ДАН.



В свою очередь «ДНР» подтвердила Киеву 53 человека, которые находятся в донецких тюрьмах.

9 декабря в Париже состоялся саммит в «нормандском формате». В ходе переговоров стороны подготовили итоговый документ, в котором указали, в частности, и о решении провести обмен пленными на Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных» уже до Нового года.



Президент Владимир Зеленский отметил, что на подконтрольную украинским властям территорию могут вернуться 72 человека.