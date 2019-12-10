Разумков увидел возможность вернуть оккупированные территории после «нормандского» саммита

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков позитивно оценил итоги саммита в «нормандском формате», который состоялся в Париже.



«Это важный, но первый шаг, который сдвинул с мертво точки этот процесс, который на протяжении нескольких лет находился в состоянии запятой. Я надеюсь, что это часть возможность вернуть временно оккупированные территории», — сказал он журналистам в кулуарах Украинского женского конгресса в Киеве.



Разумков выразил надежду, что через некоторые время «мы сможем говорить о том, что выполнены все задания президента и его команды».



Спикер парламента также подчеркнул, что украинское общество сможет узнать детали всех условий и договоренностей после возвращения президента Владимира Зеленского из Парижа.

9 декабря в Париже президент Владимир Зеленский на саммите в «нормандском формате» договорился об обмене пленными до Нового года, разведении сил на трех новых участках, прекращении огня. Стороны не пришли к согласию в вопросах о выборов на Донбассе, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состоятся через четыре месяца.