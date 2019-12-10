Суд приговорил к 8 годам тюрьмы мотострелка «ДНР»

Красноармейский районный суд приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы боевика мотострелковой бригады группировки «ДНР». 54-летний житель Донецкой области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, мужчины в мае 2018 года добровольно вступил в 100 мотострелковую бригаду «народной милиции «ДНР».



«Во время пребывания в должности старшего стрелка злоумышленник получил позывной «Сват» ... обеспечивал огневую поддержку боевикам в вооруженном сопротивлении военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой области», - говорится в сообщении.



Обвиняемый был задержан в апреле 2019 года вблизи села Невельское Ясиноватского района.