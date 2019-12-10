Конгресс США одобрил 300 млн долларов военной помощи Украине

Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2020 год, общей суммой 738 млрд долларов, который также предусматривает 300 млн долларов военной помощи Украине. Об этом сообщает The New York Times
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«Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) также подтверждает выделение 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны», — говорится в сообщении.
Ожидается, что закон окончательно примут до конца 2019 года. После этого он будет передан на подпись президенту США.