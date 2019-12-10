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Кремль допускает включение переселенцев в переговоры ТКГ по Донбассу

10 декабря 2019, 14:55

Кремль допускает включение переселенцев в переговоры ТКГ по Донбассу

Кремль не исключает, что переселенцы из Донбасса, которые выехали на подконтрольные Киеву территории, будут участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы при условии согласования этого со всеми сторонами. Об это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Есть трехсторонняя группа и... любые изменения формата нельзя исключать. Но изменять формат без согласования всеми участниками, тремя сторонами в этой группе, тоже невозможно», — сказал он.

Так он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о необходимости включения в состав ТКГ переселенцев.

Представитель Кремля подчеркнул, что большая часть вопросов, которые обсуждались на встрече «нормандской четверки» непосредственно касались позиции смопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». «Конечно, без их мнений, без учета их точек зрения, а главное без контактов Киева с этими представителями решение весьма и весьма сложно», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также заявил, что предложение Зеленского о создании в ТКГ дополнительной подгруппы, которая будет заниматься вопросами передачи границы под контроль Украины, предметно не обсуждалось на саммите в Париже.

При этом он отметил, что, в целом, вопросы о контроле за границей поднимались. «Весьма скрупулезно изучался текст минских договоренностей, где четко прописан порядок и последовательность действий, согласованных всеми сторонами, для передачи контроля над границей, — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что во втором параграфе совместного документа о согласованных итогах парижского саммита четыре президента написали: «Минские соглашения продолжают быть основой работы "нормандского формата", государства-участники которого привержены к их полному выполнению».

9 декабря в Париже президент Владимир Зеленский на саммите в «нормандском формате» договорился об обмене пленными до Нового года, разведении сил на трех новых участках, прекращении огня. Стороны не пришли к согласию в вопросах о выборов на Донбассе, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состоятся через четыре месяца.

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Нормандский формат Трехсторонняя контактная группа

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